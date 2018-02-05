Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) açıkladığı 2017 yılı Ocak-Aralık dönemi verilerine göre, otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 13 artarak 1 milyon 674 bin adede ulaştı ve yaklaşık yarım asırlık Türk otomotiv sanayii tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak tarih yazdı. Yıl bitmeden 1 milyon barajını aşan otomobil üretimi ise 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 1 milyon 121 adet olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sanayiinin yaptığı otomobil üretimi, son 10 yılda neredeyse 2 katı büyüme ile bir başka başarı olarak ön plana çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan OSD Başkanı Kudret Önen “Bugün 29 milyar dolarlık ihracatı ve 1,7 milyona dayanan üretimi ile otomotiv sanayiimiz, dünya üretiminin yüzde 2’sini yapar konuma geldi. Yan sanayi ile birlikte ülkenin lokomotif sanayisi hafif ticari araç üretiminden sonra, son gerçekleşen yatırımlarla otomobilde de üretim üssü hâline geldi. Sektörde bundan sonra atılacak adımlar çok önemli. Avrupa’daki yeni otomotiv yatırımlarını çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet edecek, AR-GE ve teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek yeni teşvikler ile daha da büyüme imkânımız var.” dedi.