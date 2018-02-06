Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini önümüzdeki birkaç ay içerisinde test edeceğini açıklarken General Motors da taksi ve lojistik amaçlı araçların iki yıl içinde piyasaya sunacağını bildirdi. GM’nin geçtiğimiz yıl 500 milyon dolara aldığı sürücüsüz otomobil birimi Cruise Automation şirketi uzun bir süredir San Francisco, Detroit ve Phoenix’te otonom olarak geliştirilen elektrikli Chevrolet Volt modelini kullanıyor. Araç önümüzdeki yıl ise New York Manhattan’da test edilecek.

Otomobil kökenli firmalar için robot taksi servisini mümkün olduğunca erken hayata geçirmek büyük önem taşıyor. Özellikle Alphabet’in çatısı altındaki Waymo’nun sürücüsüz otomobil çalışmalarında geldiği nokta göz önüne alınınca durumun önemi biraz daha artıyor. Waymo, kısa süre önce ABD’nin Arizona eyaletinde sürücüsüz minivanlardan oluşan bir filoyla insan taşıyor.