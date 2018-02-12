Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İZMİR



Ülkemizde son beş yıldır 4x4 otomobil sınıfında liderliği elinde tutan Duster, tamamen yenilendi ve 1 Mart itibarı ile showroom’larda yerini alacak. Geçtiğimiz aralık ayında Atina’da düzenlene global lansmanla tanıtılan aracı, bizde Yunanistan’da test etmiş ve deneyimlerimizi sizlere aktarmıştık. Gerek değerli okuyucularımız gerekse çevreden aracın fiyatlarıyla ilgili çok soru geldi. Bu noktada şunu fark ettim; soruların çoğu yeni araç almak isteyenlerden geliyor. Duster kullananlar araçlarından memnun sadece fiyat merak ediyorlar. Dolayısı ile şunu rahatlıkla söylemeliyim, Duster önce rakamları konuşulan bir otomobil. SUV dünyasında oluşan genel kanı ise “bu fiyata sınıfında rakipsiz.” O zaman önce fiyatlardan bahsedelim; başlangıç rakamı 70 bin 900 TL. Bu 1,6 l 115 beygir benzinli 4x2 Comfort’un etiketi, en pahalısı ise 105,400 TL ile 110 beygirlik 1,5 dizel EDC otomatik vites 4x2. Gelelim 4x4 seçeneğine fiyat 98,400 TL ve bu aksesuar olarak daha donanımlı olan Prestige paketin etiketi.



DEĞİŞİKLİKLER MARJİNAL

Yenilenen Duster’da iç ve dış tasarım tamamen değişmiş. Öyle ki, mesela eski versiyonun hiçbir kaporta parçası yeni modelle uymuyor. Çizgiler daha dinamik, daha kaslı ve güçlü duruyor. İç mimaride de değişim çok bariz görülüyor. Koltuklardan tutun, ses yalıtım malzemesine, ön panel tasarımından, kapı kollarına kadar. Örneğin anahtarsız çalıştırma, elektrik destekli yeni direksiyon sistemi, 360 derece kamera, dijital klima gibi özellikler çok güzel. Motor seçeneklerinde ise yeni 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motor eklenen Yeni Duster ayrıca 1,6 SCe 115 bg opsiyonu sunuyor. Bu motor, kendi sınıfında LPG sistemine en iyi cevap veren dünyadaki sayılı motorlar arasında. Dizel tarafında ise 1.5 dCi 90 bg- 4x2 ve 1,5 dCi 110 bg EDC-4x2 ayrıca 1,5 dCi 110 bg manuel 4x4 bulunuyor. Donanım seçenekleri ise Comfort ve Prestige olmak üzere ikiye ayrılıyor fakat opsiyon olarak sunulan ayrıca aksesuarlar var. Lansman renkleri ise Atacama turuncu ve bej.

her yola geliyor

Aracı, otobanda, doğal off-road parkurunda ve arazi limitlerini görebilmemiz için hazırlanan özel arenada test ettik. Konumuzla çok alakası olmasa da araya sıkıştırayım. Global lansmanda hazırlanan özel parkur fena değildi. Ama bizimkiler onlara ciddi fark atmış ve çok daha iyisini hazırlamış. Bu noktada kıymetli abim Volkan Işık ve Renault Türkiye ekibini kutlarım. Yabancılar gelse de görse keşke, test parkuru nasıl hazırlanırmış...

Aracın sürüş dinamikleri beni ve araçtaki diğer gazeteci arkadaşlarımı fazlasıyla tatmin etti. Ama detaylı bir sürüş izlenimini ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Şimdilik kısaca özetlemek gerekirse Duster parasının karşılığını fazlası ile hak eden bir araçtı artık kesinlikle daha iddialı…

2018, talebin teşvik edildiği bir yıl olacak

Yeni Duster için düzenlenen toplantıda konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2018 ekonomisinde talebin teşvik edildiği bir yıl olacağını söyledi. Çağdaş "Hükûmet, ÖTV limitlerinde çok güzel değişiklikler yaparak sektör dostu olduğunu gösterdi. MTV konusunda da aracın değeriyle ilişkilendirerek daha hakkaniyetli bir sistem oluşturdu." dedi.

2017'nin Dacia adına iyi geçtiğini belirten Çağdaş, Duster EDC ile otomatik vites pazarına iddialı bir giriş yaptıklarını, diğer modellerin de olumlu katkısıyla yüzde 5,1 pazar payı elde ettiklerini ve marka sıralamasında 2 basamak birden yükselerek 6'ncı sırada yer aldıklarını söyledi. Ayrıca, Duster’ın Türkiye'de son 5 yılın 4x4 otomobil lideri olduğunu aktaran Çağdaş, elde ettikleri satış performansıyla Romanya, Fas ve Cezayir gibi yüksek pazar payına sahip ülkeleri geride bırakarak Dacia'nın en büyük 5'inci pazarı olduklarını sözlerine ekledi.



Duster'a binip de keyif almamak mümkün değil

Markanın fayda-maliyet oranı en yüksek araç grubunda olduğunu ifade eden Çağdaş "Dacia çok önem verdiğimiz ve geleceğine güvendiğimiz bir marka. Duster’da bu markanın omurgasını teşkil ediyor. Bugüne kadar dünyada 2,3 milyon, Türkiye'de 93 bin adet satıldı. DNA'sı aynı kalmak şartıyla dış tasarımında ciddi bir değişim yaşadı, aracın, ses yalıtımından teknolojik özelliklere, malzeme kalitesinden sürüş konforuna kadar tüketici talepleri nezdinde yenilendi. Bana göre Türkiye'de Duster'a binip de keyif almayacak, bir 4X4, bir 4X2 SUV'den beklentilerini karşılayamayacak bir insan olamaz" yorumunu yaptı.



Hedef, “love mark” olmak

Berk Çağdaş, şöyle devam etti, "Renault ve Dacia ayırmadan söylüyorum; benim kişisel hedeflerimden biri bu markayı bir “love mark” hâline getirmek. 50 yıldır Türkiye'de olan, her üç aileden birinin hayatına giren bir markayız. Bugün love mark olamadıksa suçunu biz kendimizde arayalım. Şimdi yeni bir yönetim anlayışıyla, yeni bir perspektifle tamamen müşteriyi ön planda tutarak, iş ortaklarımızın karlılığını ve tatminini artırarak bun yapmak istiyoruz. Bir noktaya gelmek zordur, orada durmak daha zordur. Biz şimdi daha zor olan kısmı için kolları sıvadık…"