Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuş Otomotiv çatısı altında hizmet veren Scania ise bu toplam satışın yüzde 9,1’lik kısmını tek başına gerçekleştirerek toplamda 1697 adet araç satışı yaptı. Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, konuyla ilgili şöyle konuştu: Pazarı inşaat sektörü ve hâlihazırda devam eden, yeni başlayan mega projeler ayakta tutuyor ve kamyon satışlarını domine ediyor. Bizim toplam satışımızın 1.454 adedi ise çekici segmentinde. 2017’de satılan her 5 çekiciden 1’i Scania ayrıca 6 bin adetlik ithal araç pazarında da yüzde 28’lik pazara sahibiz.