Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti; işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacak. Söz konusu yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Satışa sunulan taşıtın üzerinde, tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. İşletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için bu rapor gerekmeyecek. Araçlar, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometreye kadar, satıcının garantisi altında olacak. İşletme, bu hususları sigorta ile karşılayabilecek. Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak, işletilecek. Bu yetki, meslek kuruluşlarına devredilebilecek.