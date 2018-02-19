Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En üst aksesuar seviyesi olarak konumlanan pakette müşteriler Insignia modellerinde opsiyonel olarak sunulan tüm özelliklere sahip olabilecekler. Mesela aracın standart konfor özellikleri arasında, masaj yapan ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor. Insignia Exclusive’de güvenlik donanımlarında öne çıkan özellikler ise Head-up display ekranı, otomatik (adaptif) hız sabitleyici, gelişmiş park pilotu, kör nokta uyarı, akan trafik uyarı sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera.