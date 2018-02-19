En üst aksesuar seviyesi olarak konumlanan pakette müşteriler Insignia modellerinde opsiyonel olarak sunulan tüm özelliklere sahip olabilecekler. Mesela aracın standart konfor özellikleri arasında, masaj yapan ve ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü ayarlanabilen sürücü koltuğu, otomatik katlanır yan aynalar, Sunroof, 8 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve Bose premium ses sistemi bulunuyor. Insignia Exclusive’de güvenlik donanımlarında öne çıkan özellikler ise Head-up display ekranı, otomatik (adaptif) hız sabitleyici, gelişmiş park pilotu, kör nokta uyarı, akan trafik uyarı sistemi ve 360 derece kuş bakışı kamera.