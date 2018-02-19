Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017’de global pazarda 1,2 milyon satış elde eden marka, yeni yılda da satış grafiğini yükselterek 123 yıllık tarihinin en iyi Ocak ayını gerçekleştirdi. Dört yıldır üst üste 1 milyon adet bandını aşan Çek üretici, rekabetin yoğun olduğu Almanya’da ise yüzde 14.4 artış göstererek 11 bin 200 araç teslimatı gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük pazarı olan Çin’de ise yüzde 5’lik artışa imza atan Skoda, global arenada ocak ayı içinde toplam 35 bin 700 araç satışı gerçekleştirdi. Markanın en çok talep gören modeli ise Octavia olarak ön plana çıkıyor.