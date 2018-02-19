Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde faaliyet gösteren ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektörünün hizmetindeki Otoshops, faaliyete başladığı ilk günden bu yana 1,5 seneyi geride bıraktı. Kurumsal yapısı ve sunduğu yeniliklerle öne çıkan şirket, 2017 yılı için koyduğu hedefleri de henüz yılı bitirmeden yüzde 33’ün üzerinde bir rakamla aştı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmek” üzerinde yapılan değişiklileri değerlendirdi. Yeni planlamanın 2. el pazarında güveni artırıcı önlemlerle geldiğini söyleyen Denizaşan şöyle devam etti: Böylece kurumsal firmalar çoğalacak, gerekli koşulan yetki belgesi ile belirli fiziki nitelikler istenecek ve merdiven altı tabir edilen yerler zamanla ortadan kalkacak. Yönetmeliğe göre ikinci el otomobil ve motosikletlerde motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5.000 kilometre sonrasına kadar garantili olacak. Yeni yönetmelikle kârlılık oranlarının da etkileneceğinden, fiyat farkları azalacak ve kurumsal firmaların pazardaki payları yükselecek. Önümüzdeki 5 yıl içende kurumsal yapıların payının yüzde 20’lere çıkmasını bekliyoruz.



5 milyonluk pazara yatırım çok akılcı

2. el pazarının istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Denizaşan; “Yeni yönetmelik ile birlikte 2. El cazip bir yatırım alanı oluyor. Hatta Otoshops’a gelen ‘Yetkili Satıcılık’ taleplerinin önümüzdeki günlerde büyüyeceğini düşünüyoruz. 5 yıldır hızlı büyüyen bir pazar görüyoruz, mesela geçen yıl 5 milyon 190 bin adet alım satım gerçekleşti. Aynı dönemde sıfır otomobil pazarı ise dalgalı bir seyir izledi. Bizde bu dönemle 47 markadan 6.640 adetlik satış gerçekleştirdik” dedi. 2.elde gelişen en farklı konunun ise hibrit otomobiller olduğunu ifade eden Denizaşan, “Hibritlere yoğun bir talep artışı var. Bu yıl içinde bu talebin daha da artacağını yaklaşık yüzde 10’luk bir hacmin tamamen hibrit olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.