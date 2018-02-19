Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç farklı araç için tek bir ürün geliştirme programı kullanan Peugeot, Citroën ve Opel markaları böylece müşteri ihtiyaçlarına ve kullanım şekillerine en iyi çözümü sunacak. Aynı zamanda araç geliştirmeye ayrılan yatırımların ve kaynakların verimliliği de artırılacak. Bu projenin son örneği EMP2 platformu üzerine inşa edilen yeni modeller olacak. En güncel motor ve güç aktarma organları, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan araçlar kullanım kolaylığını artırırken modülerlik ve bagaj hacmi bakımından pazardaki en yüksek standartları ortak olarak sunacak. Grubun Stratejiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Olivier Bourges, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu yeni ürün ailemizle, müşterilerimize stil ve özellikler bakımından tamamen yeni bir nesil şeklinde sunuyoruz. Aynı zamanda bu ürünler Push to Pass stratejimizi de iyi bir yansıması... Araçlarımızın tek ürün geliştirme programı sayesinde kalitesi artarken marka DNA'sını mükemmel bir şekilde karşılayan modeller olarak ön plana çıkıyor” dedi.