Şirket bu atılımla hem yerli üretim gücünü artırmayı hem de ekonomik ve kaliteli lastik talebi artan yerel pazardaki liderliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Ülkemizde ilk etapta oto grubunda 13 ila 18 jant aralığında 20 farklı ebat, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebat lastik üretilecek.
Brisa’dan yerli üretim atağı
19.02.2018 - 05:19 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 05:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brisa, 2014 yılından bu yana Türkiye pazarına sunduğu güçlü markası Dayton’ı Türkiye’de üretmeye başladı.
Etiketler : brisa lastik,
544709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/544709.aspx
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