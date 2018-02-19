Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket bu atılımla hem yerli üretim gücünü artırmayı hem de ekonomik ve kaliteli lastik talebi artan yerel pazardaki liderliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Ülkemizde ilk etapta oto grubunda 13 ila 18 jant aralığında 20 farklı ebat, hafif ticari ürün grubunda ise 30 farklı ebat lastik üretilecek.