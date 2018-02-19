Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, Rusya ve Güney Afrika’nın ardından dünyada ‘Formula 1 pistinde kurulan’ dördüncü loca özelliğine sahip akademide, markanın performans araçları sergilenirken aynı zamanda ülkemizden ve yurtdışından gelen özel müşterilere sürüş etkinlikleri düzenleniyordu. Kira sözleşmesi sonunda İstanbul Park’tan ayrılan markanın yerine ise BMW veya Honda’nın geleceği iddiaları var. Otomotiv kulislerinde konuşulan diğer bir marka ise SEAT. Cupra modellerinin performans özelliklerine vurgu yapmak isteyen üreticiden de bir sürpriz gelebilir.