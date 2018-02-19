Almanya, Rusya ve Güney Afrika’nın ardından dünyada ‘Formula 1 pistinde kurulan’ dördüncü loca özelliğine sahip akademide, markanın performans araçları sergilenirken aynı zamanda ülkemizden ve yurtdışından gelen özel müşterilere sürüş etkinlikleri düzenleniyordu. Kira sözleşmesi sonunda İstanbul Park’tan ayrılan markanın yerine ise BMW veya Honda’nın geleceği iddiaları var. Otomotiv kulislerinde konuşulan diğer bir marka ise SEAT. Cupra modellerinin performans özelliklerine vurgu yapmak isteyen üreticiden de bir sürpriz gelebilir.
Mercedes İstanbul Park’tan çekildi
19.02.2018 - 05:23 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 05:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mercedes-Benz Türk otomobil grubu, 2016 yılında İntercity İstanbul Park Formula 1 pistinde hizmete açtığı AMG Lounge Sürüş Akademisi’ni kapatma kararı aldı.
Etiketler : mercedes,istanbul park,
544710 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/544710.aspx
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