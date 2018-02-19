OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı.