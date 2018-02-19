OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinin yaptığı oylama sonucunda 23 aday otomobil arasından BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai Ioniq, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 finale kalmaya hak kazandı.
Türkiye’de yılın otomobili için 7 finalist belli oldu
19.02.2018 - 05:24 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 05:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu.
Etiketler : otomotiv,
544711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/544711.aspx
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