365 bin adet araç üreterek Türkiye’deki en yüksek sayıya ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansını da yakaladı. Oyak Renault, mekanik aksam ve parça imalatında da rekorlara imza attı. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi de, Oyak Renault tarafından üretildi.
Renault rekorlara doymuyor
20.02.2018 - 04:33 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu otomobil üretim liderliğini 2017 yılında da sürdürdü.
Etiketler : renault,rekor,
544988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/544988.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER