Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

365 bin adet araç üreterek Türkiye’deki en yüksek sayıya ulaşan Oyak Renault, üretim bantlarından dakikada 1 otomobil indirme performansını da yakaladı. Oyak Renault, mekanik aksam ve parça imalatında da rekorlara imza attı. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi de, Oyak Renault tarafından üretildi.