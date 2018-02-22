Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı ve yenilikci girişimci Elon Musk'ın firması olan Tesla sağladığı başarılar sayesinde herkesin hayallerini süsleyen teknoloji devi haline geldi.

DÜNYADA TERCİH EDİLEN BİR MARKA

Her geçen gün büyümeye giden Tesla, geliştirdiği otomobiller ile tüm Dünya'da tercih edilen bir marka haline geliyor.

200 KATI BAŞVURU OLMUŞ

Her yıl biraz daha gelişen ve üretim bandını genişleten Tesla, ortaya koyduğu gelişimlerin yanı sıra binlerce istihdama da olanak sağıyor. 2017 yılı için 2500 adet personel alacağını açıklayan firma, başvuru yağmuruna tutuldu. Yapılan açıklama da bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2017 yılı için açılan 2500 kişilik pozisyona tam 500.000 bin kişi CV yollamış.