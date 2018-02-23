Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de motosiklet ithalatı, dağıtımı, satışı ya da üretimi yapan 13 şirketin ortak amaçları için birleştikleri Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), “Biz Trafikte de Aileyiz” sloganından yola çıkarak projelendirdiği reklam filmiyle trafikte yeni bir algı oluşturmak için harekete geçti.

Özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek, toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için çeşitli kampanya, etkinlik ve eğitimler organize eden MOTED, yeni projesiyle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere “aile” teması üzerinden sesleniyor.

Faaliyet misyonu Türkiye’de motosiklet sektörünün gelişimi için gerekli aksiyonların, yasal mercilerle koordineli şekilde alınması olan MOTED, İçişleri Bakanlığı, EGM ve İBB ile birlikte yürüttüğü “Biz Trafikte de Aileyiz” projesiyle trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yer aldığı reklam filminde; trafikte saygı, anlayış ve hoşgörünün öneminin altı çizilirken toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceği mesajı da veriliyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurların dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kalkabileceğini anlatan filmin, ötekileştiren yerine empati kuran karakterleri, kamuoyunun trafik algısını pozitif yönde dönüştürmeye odaklandı.

EL KALDIRMA ÇÖZÜMÜ

Bütün sürücülerin vicdanına ve hoşgörüsüne hitap eden el kaldırma hareketinin pek çok problemi gidereceğini söyleyen MOTED Başkanı Bülent Kılıçer “Kimi zaman özür dilemek için, kimi zaman teşekkür etmek için bu hareketi yaparsak tartışmaların önüne geçeceğimize inanıyoruz” dedi.