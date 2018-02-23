Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu katkılarıyla ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası 30 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında Afyonkarhisar’da düzenlenecek. Organizasyon aynı zamanda Uluslararası Motosiklet Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Konserler, gösteriler, klasik motosiklet-araba sergileri, lokum şenliği, flyboard gösterileri ve şampiyonlar-şöhretler futbol maçı gibi birçok aktivite düzenlenecek olan festivalde bilet fiyatları ise şöyle:
YARIŞ ALANI: 0-6 YAŞ: 5 TL., 07-12 YAŞ: 25 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 100 TL
YARIŞ ALANI + PADOK: 0-6 YAŞ: 7 TL., 07-12 YAŞ: 35 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 140 TL
VIP: 0-6 YAŞ: 20 TL., 07-12 YAŞ: 100 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 400 TL
EN ÇOK MOTOSİKLET KULLANAN ÜLKELER
1. Vietnam (%79)
Vietnam ulaşım konusunda motosikleti en çok tercih eden ülke konumunda.
2. Endonezya (%67)
2002’den 2010’a kadar iki teker kullanımı iki katına çıktı.
3. Tayvan (%48)
Tayvan, nakliye konusunda motosikletler üzerine sistem kuran bir ülke.
4. Hindistan (%40)
Son yıllarda bayan kullanıcıların artması Hindistan’daki motosiklet kullanım oranını ciddi şekilde arttırdı.
5. Pakistan (%35)
İki tekerlekli ulaşım, dar gelirli halkın ağırlıklı olarak tercih ettiği araç.