Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu katkılarıyla ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası 30 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında Afyonkarhisar’da düzenlenecek. Organizasyon aynı zamanda Uluslararası Motosiklet Festivali’ne de ev sahipliği yapacak. Konserler, gösteriler, klasik motosiklet-araba sergileri, lokum şenliği, flyboard gösterileri ve şampiyonlar-şöhretler futbol maçı gibi birçok aktivite düzenlenecek olan festivalde bilet fiyatları ise şöyle:

YARIŞ ALANI: 0-6 YAŞ: 5 TL., 07-12 YAŞ: 25 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 100 TL

YARIŞ ALANI + PADOK: 0-6 YAŞ: 7 TL., 07-12 YAŞ: 35 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 140 TL

VIP: 0-6 YAŞ: 20 TL., 07-12 YAŞ: 100 TL, 13 YAŞ ÜSTÜ: 400 TL

EN ÇOK MOTOSİKLET KULLANAN ÜLKELER

1. Vietnam (%79)

Vietnam ulaşım konusunda motosikleti en çok tercih eden ülke konumunda.

2. Endonezya (%67)

2002’den 2010’a kadar iki teker kullanımı iki katına çıktı.

3. Tayvan (%48)

Tayvan, nakliye konusunda motosikletler üzerine sistem kuran bir ülke.

4. Hindistan (%40)

Son yıllarda bayan kullanıcıların artması Hindistan’daki motosiklet kullanım oranını ciddi şekilde arttırdı.

5. Pakistan (%35)

İki tekerlekli ulaşım, dar gelirli halkın ağırlıklı olarak tercih ettiği araç.