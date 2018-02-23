Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL

Motobike fuarı kapılarını dün açtı ve artık resmen 2018 motosiklet sezonu açıldı. Bu yılın yeni modelleri ise çoktan motorcuların diline dolandı bile. Sosyal medyada en çok küçük hacimli motorlar tartışılıyor. Özellikle yeni başlayan gençlerin dikkatini cezbeden model CBR 250 RR. Üzülerek belirtmek istiyorum ki; bu motor ülkemizde satılmayacak. Neden egzoz normları fakat Honda, yeni CB serisi ile sanırım 125 ve 250cc sınıfında sert rüzgârlar estirecek.

Yeni model listesi oldukça uzun. Yamaha’da, modellerde iddialı teknolojik güncellemeler, makyaj operasyonları var. Merakla beklenen Tenere 700 ise maalesef 2019’a kalmış. Özellikle XMAX ailesindeki 125, 250, 300 ve 400’lük scooter modelleri fuarda inanılmaz ilgi gören modeller arasında. Yeri gelmişken, Ocak 1 itibari ile Yamaha Türkiye’nin başına geçen Bora Berker Cansever’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Japonlardan başlamışken Suzuki yeni GSX-R ve S serilerinin yanına V-Strom ile sıkı bir çıkarma yaptı. Distribütörü değişen marka artık kurumsal yapıda daha güçlü.



Avrupalılar boş durur mu?.. BMW küçük hacimli motor furyasına dahil olarak G 310 GS modeli ulaşılabilir fiyat etiketiyle sunarak kafaları fena karıştırıyor. Ama yeni tanıtılan F 750 ve 850 GS modelleri de çok yakışıklı. İtalyan delikanlı Ducati Scrambler, Multistrada ve Panigale gibi modellerle birçok genci kalbinden fena vuruyor. Hatta Panigale V4 için yapılan yorumda, tasarımını uzaylılar tarafından çizilmiş gibi iddialar ortada dolaşıyor.

Evet, yeni modellerin listesi uzun demiştik. Bahsi geçen modellerin bir kısmını gazetemizde zaten tanıttık. Fuar bu sene yine dopdolu, ilgilenenlerin gidip yerinde görmesini tavsiye ederim. Bu arada unutmadan KTM’nin Duke 790 modeline değinmeden geçemeyeceğim. Milano fuarında başında toplanan kalabalık yüzünden kendisi ile müşerref olamadığım makine bu yıl beni en çok etkileyen modeller arasında.

Bir de elektrikliler var tabii ki...

Ülkemize gelen “SUPER SOCO” markası yüzde 100 elektrikli motoru ile oldukça merak uyandırıyor. Çift batarya ile 160 km’den fazla yol yapabilen sevimli iki tekerler 100 km’de yaklaşık 1 liralık elektrik harcıyor.

Motorculuğun en güzel taraflarındandır; hayal kurarsın…

Ama rüyanın en güzel anında, bir şaplakla uyanmak da var. Birisi döviz kuru zamları mı dedi? Yoksa 2017 sonlarında yürürlüğe giren yüzde 20’lik ek vergi mi? Fuarda sergilenen motosikletler çok güzel ve etkilenmemek mümkün değil ama fiyat etiketleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Unutmadan artık bazı modellerin deposu da 3 haneli rakamlara doluyor…



Kardeşim hâlâ akıllanmadınız, adam gibi sürün şu motorları…

Kalın harflerle okuduğunuz bu satır, motosiklet dünyasının yakından tanıdığı “Turkstunt” Murat Erdoğan’ın cenaze haberine yazılan bir yorum olarak aklımda kaldı. Hâlbuki kendi şeridinde sakin sakin motoru ile ilerlerken Erdoğan’a arkadan çarpan sürücü, öldüğünü fark edince olay yerinden kaçmıştı. Murat, bilip bilmeden konuşanların kestiği faturayı maalesef canı ile ödedi. Bitti mi; hayır bitmedi. Sevgili Barkın kardeşim (Altın Elbiseli Adam), Arif Razgatlıoğlu (Tek teker Arif) 2017’de kaybettiğimiz tanınan isimlerdendi.

Mesela Burak Bülbül ve Ertuğrul Taciroğlu! Yunus ekiplerinde görev yapıyorlardı ve ikisi de motosiklet kazasında şehit oldu.

Peki ya Fırat Ulaş?

O da Yunus polisiydi, PKK’nın şehit ettiği Uzman Çavuş Salih Kayan’ın cenaze konvoyuna gidiyordu ki trafik terörü motosikletin üstünde yakaladı. Liste bu konuda da çok uzun ne yazık ki, gazeteye her sabah ajanslardan geçen motosiklet kazalarında doktoru, avukatı, kuryesi, gezgini veya 30 dakikada pizza yetiştirmeye çalışan emekçisi… Ne diyebilirim ki?

Evet; motosiklet sezonu fuarla birlikte start aldı dedik. Her gün motorla işe gelirken direksiyonda telefonuyla oynayanları görüp şaşırıyorum. Facebook’tan WhastApp’tan kafasını kaldırıp bakan sürücüler, önünde giden motorculardan nefret ediyor. Taksi, minibüs ve sarı kamyon konusuna ise hiç girmiyorum.

Hemen moral bozmak yok, bizim toplumumuz da öğrenecek. Tıpkı Avrupa’da Amerika’da hatta az gelişmiş Uzak Doğu ülkelerinde olduğu gibi… Son yıllarda farkındalığı artan motosiklet meselesi artık biraz daha göze söze gelmeye başladı. Buradan hem bir gazeteci hem bir motosikletçi olarak MOTED’e teşekkür ediyorum. Bu yıl başlattıkları “Biz Trafikte de Aileyiz” farkındalık projesi ile çok büyük bir taşın altına ellerini soktular. Biz de tüm gücümüzle bu projeye destek vereceğiz.

Ne diyor motorcular; Farınız da açık olsun, yolunuz da…



10. BULUŞMA

Motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul’un, 10. buluşması gerçekleşti. Dünyanın önde gelen motosiklet ve bisiklet markalarının yer aldığı fuarda en yeni modelleri görme şansı yakalanıyor ve sezonun açılışına şahitlik ediliyor. Fuar geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da “Motobike Academy” ile festival havasında bir organizasyona dönüşüyor. Etkinlik, seminer ve atölye çalışmalarla da renkleniyor.