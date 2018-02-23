Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle firmalar tarafından yürütülen ve Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirilen gönüllü geri çağırma faaliyetlerine ilişkin prosedürün yönetmelikte detaylı olarak tanımlandığı belirtildi. Buna göre yönetmelikle birlikte şu değişiklikler getirildi:

- Üreticiler geri çağırdığı araçların internet sayfasından sorgulanmasını sağlayacak alanları oluşturmakla yükümlü olacak.

- Yapılan bildirimlere rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahipleri için aracın trafikten geçici ya da sürekli men edilmesi ile periyodik muayenede kusurlu sayılması sağlanabilecek.

- Gönüllü geri çağırma faaliyetlerine konu olacak önlemler üreticinin talebi, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlık durumu gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak risk değerlendirmesi sonucuna göre sınıflandırılacak bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulanacak.

SİYAH VE BEYAZA İLGİ AZALIYOR

Türkiye’de 2014 yılında yüzde 62,5 olan beyaz otomobil rengi oranı geçen yıl yüzde 58,7’ye, siyah oranı da yüzde 9,5’ten 7,6’ya düştü. En hızlı artış ise mavi ve sarı renkte görüldü.