Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İzmir



Türk otomotiv sektörünün önemli üreticilerinden Honda Türkiye, Aralık 2017’de günlük üretimi 175 adede yükseltmişti. Civic Sedan’ın ana vatanı hâline gelen Gebze tesisleri, şimdi dizel versiyonla birlikte 40 milyon avroluk yatırıma daha imza attı. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, ikinci vardiyaya aralık ayından başladıklarını belirterek şöyle devam etti: Ek olarak 400 kişiyi daha aldık ve toplamda 1.400 çalışana ulaştık. Yıllık 50 bin adetlik kapasitenin 40 binini kullanır durumdayız. Ek bir yatırıma ihtiyaç duymadan 10 bin adetlik daha kapasitemiz var. Eğer yeni devreye alacağımız dizel motor seçeneğiyle birlikte bir talep artışı olursa bunu 10 bin adetle dolduracağız. Asıl atağımız dizel otomatik ile yaz aylarında başlayacak. O üretimin talebi de ilkbaharda belli olacak.

50 bin adetlik üretimi doldurduktan sonra yatırım hedeflerimiz devam edecek. Yeni hatlar için fabrikamızda yerimiz zaten hazır. Şartların oluşması hâlinde yeni yatırım elektrikli modeller üzerine de olabilir. Ama bunun için öncelikle iç pazara inanmamız gerekiyor. Teşvikler ve iç pazar olumlu sinyal verirse yeni yatırım için düğmeye düşünmeden basarız.



Türkiye, üretimde konumunu yitirebilir

Hibrit veya elektrikli Civic için alınmış bir karar olmadığını belirten Tsumura şöyle devam etti: Türkiye’de böyle bir üretimin yapılabilmesi için elektrikli araç pazarını oluşturacak kararların alınması ve uygulamaya geçmesi gerekir. Avrupa’da elektrikli araç pazarı hızlı büyüyor ama devletlerin araç alım sırasında 5-6 bin avroluk teşvikleri var. Bunu merkezimize anlatıp, yol haritası veremezsek kimse sadece ihracat için burada elektrikli araç üretmez. Mevcut tesisler de elektrikli araç üretimine dönüşemez. Aslında gelecek için tehlike var. Nasıl İngiltere’de birçok otomobil fabrikası kapandı ve Türkiye gibi ülkelere kaydıysa, yerli elektrikli araç pazarı oluşturulamazsa Türkiye, üretim üssü konumunu yitirebilir. Yerli otomobilin çalışmaları yapılırken, pazarın durumunun da ortaya konması ve yol haritasının çıkarılması lazım.

100 km’de 3,4 litre

1,6 L i-DTEC turbo dizel motora kavuşan Civic Sedan, ilk etapta 6 ileri manuel şanzımanla yola çıkacak. Yılın ikinci yarısında 9 ileri otomatik şanzımanla donatılacak model, 120 PS güç ve 300 Nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 9,9 saniyede ulaşan Civic dizel, 100 km’de 3,4 litre yakıt ortalamasına sahip. İleri teknoloji ve güçlü güvenlik donanımları barındıran Yeni Honda Civic Sedan Dizel, Elegance pakette 121 bin, Executive versiyonda ise 130 bin TL fiyat etiketine sahip.