Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılını üretim ve ihracatta tarihi rekorlar kırarak geride bırakan Türkiye otomotiv sanayii, 2018 yılına üretimde son 10 yılın en iyi ikinci ocak ayı performansıyla başladı. OSD ocak ayı verilerine göre, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 azalma kaydedilmiş durumda. Toplam otomobil üretiminde ise aynı döneme göre yüzde 9’luk bir gerileme var. Fakat genel olarak bakıldığından 2017 yılına yakın bir başlangıç yapan otomotiv sanayii, mevsimsel etmenlerden dolayı düşüş yaşasa da istikrarını korudu ve pozitif sinyaller verdi.



Dolar bazında artış yüzde 12

Yine OSD verilerine göre 2018 yılı Ocak ayı toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 12 artarken, paritedeki değişim sebebiyle avro bazında yüzde 2 azaldı ve toplam otomotiv ihracatı 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatında yaşanan yüzde 4 artış ise 951,6 milyon dolar olarak kaydedildi.



Yerliler, ithalleri geçti

2018 Ocak datalarına göre otomobil pazarı yüzde 4 oranında bir artış gösterirken yerli otomobil satışlarına bu oran yüzde 11 olarak yansıdı. İthal otomobil satışları ise geçtiğimiz yılki seviyesini korudu.