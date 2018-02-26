Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cem Özütok, direkt olarak Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı olarak görev alacak. Cenevre fuarında örtüsü kalkacak yeni Peugeot 508 de bu hafta içi gelen ikinci sürpriz haber oldu. Dinamik bir tasarımla karşımıza çıkan otomobil, Euro 6.c normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi motorlarla donatılacak. Fransa’daki Mulhouse tesislerinde üretilecek model "Origine France Garantisi" sertifikası ile lanse edilecek. Yeni Peugeot 508’in global satışı ise eylül ayında başlayacak. Fransız markanın 3. sürprizi ise Peugeot’nun tasarım diline sadık görünümüyle dikkat çeken Yeni RIFTER. Gerek şehir içinde, gerek şehirler arası yolculuklarda ve gerekse küçük hafta sonu aktivitelerinde ideal yol arkadaşı olarak öne çıkacak olan model, hafif ticari sınıfta ilk defa benzersiz bir tasarım olan Peugeot i-Cockpit® ile donatılacak. 5 veya 7 koltuklu versiyona sahip olan modelin örtüsü Cenevre’de kaldırılacak.