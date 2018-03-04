F1 yarışlarına da alternatif olan teknoloji, Formula E yarışlarıyla ciddi izleyici kitlelerine ulaşıyor. Modifiye dünyasına da adım atan elektrikli motorlar inanılmaz performansları dolayısıyla tercih ediliyor. Bunun son örneğini ise eski model bir Honda’ya uygulanan Tesla motoru montajı. Sadece 10 saniye süren videoda gaz pedalına dokunan sürücü göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboluyor. Bu küçük canavarın 0'dan 100 km/s zamanlaması ise sadece 2.8 saniye…
İhtiyar delikanlıdan şaşırtan performans
04.03.2018 - 17:02 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elektrikli motor kullanan araçlar artık hayatımızın bir parçası. Gerek günlük kullanımda gerek ağır ticari sınıfında adından sıklıkla söz ettiriyor.
F1 yarışlarına da alternatif olan teknoloji, Formula E yarışlarıyla ciddi izleyici kitlelerine ulaşıyor. Modifiye dünyasına da adım atan elektrikli motorlar inanılmaz performansları dolayısıyla tercih ediliyor. Bunun son örneğini ise eski model bir Honda’ya uygulanan Tesla motoru montajı. Sadece 10 saniye süren videoda gaz pedalına dokunan sürücü göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboluyor. Bu küçük canavarın 0'dan 100 km/s zamanlaması ise sadece 2.8 saniye…
Etiketler : Elektrikli motor,f1 yarışları,Formula E,
548030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/548030.aspx
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