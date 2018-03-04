Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F1 yarışlarına da alternatif olan teknoloji, Formula E yarışlarıyla ciddi izleyici kitlelerine ulaşıyor. Modifiye dünyasına da adım atan elektrikli motorlar inanılmaz performansları dolayısıyla tercih ediliyor. Bunun son örneğini ise eski model bir Honda’ya uygulanan Tesla motoru montajı. Sadece 10 saniye süren videoda gaz pedalına dokunan sürücü göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kayboluyor. Bu küçük canavarın 0'dan 100 km/s zamanlaması ise sadece 2.8 saniye…

