Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Markanın F1 için geliştirdiği 64’üncü otomobil olan SF71H, Halo adı verilen 7 kg ağırlığındaki kokpit korumasıyla dikkat çekiyor. Karbon fiber kompozit malzemelerle üretilen araç tek turbo beslemeli, 1.600 cc hacminde V6 motor görev alıyor. Organizasyon sınırlamaları doğrultusunda hazırlanan araç, 8 ileri yarı otomatik şanzımana sahip ve dakikada 15.000 devir çeviriyor.

Kardeş kanı

Formula 1 tarihinin baş aktörlerinden olan Alfa Romeo, 33 yıl aradan sonra rekabete geri dönüyor. Ferrari ile ortak araçlar geliştiren İtalyan marka, 2018 sezonu için kullanacağı C37 F1 aracında da Ferrari güç ünitesi kullanıyor. Kaputu üzerinde konumlandırılan 4 yapraklı gonca sembolü ise 1923’ten bu yana Alfa Romeo’nun performans araçlarında ‘şans sembolü’ olarak yer alıyor.