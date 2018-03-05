Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geliştirilerek üretilen Fiat Doblo’yu Kuzey Amerika pazarına Ram markası altında, ProMaster City ismiyle ihraç eden TOFAŞ’ın, ABD ve Kanada’ya gerçekleştirdiği ihracatı 2018 sonu itibarıyla 56.199 adet olarak gerçekleştirdi.

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu “Doblo üretimi Türkiye’nin küresel ticari araç üssü olmasında önemli bir rol oynadı. Ram ProMaster City de otomotivin beşiği olarak bilinen ABD ve Kanada pazarlarına ürün geliştirilmesi açısından yeni bir kilometre taşı oldu. Şehir içinde sergilediği üstün manevra kabiliyeti, yakıt verimliliği, yük taşıma kapasitesi ve kolaylığı ile tıpkı ülkemizde olduğu gibi Kuzey Amerika ülkelerinde de tercih ediliyor” dedi.



GEÇEN YIL 15 BİN ADET GÖNDERİLDİ

İlk defa 2015 yılının başında Kuzey Amerika pazarına ihraç edilmeye başlayan ProMaster, 3 yıllık süreçte ciddi bir başarı yakaladı ve aynı zamanda ülke ekonomisine ve ihracat rakamlarına da katkıda bulundu. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Eroldu “TOFAŞ olarak sadece geçen yıl ABD ve Kanada ülkelerine 15 bin adede yakın Ram ProMaster City ihraç ettik. Doblo, sergilediği üstün özellikleriyle ihracat pazarlarının da dikkatini çekmeye ve tıpkı ülkemizde olduğu gibi Kuzey Amerika ülkelerinde de tercih sebebi olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.