Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Türkiye’nin millî otomobil projesi için bir araya gelen 5’li ortaklar grubundaki Karsan atılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Amerika Posta Servisi tarafından açılan ve ilk etapta 180 bin adetlik yenilemeyi kapsayan ihalede prototipi üretecek 6 firmadan biri olan yerli üreticinin aracı, 6 ay süreyle farklı iklimlerde ve teslimat ortamlarında test edilecek. Bursa’da iki ayrı fabrikası bulunan Karsan, beş kıtada katıldığı ihalelerle adından sıklıkla söz ettiriyor. Avrupa bölgesine gönderdiği 280 bin adetten fazla araçla rakiplerini geride bırakan yerli üretici, AB bölgesinde liderliği hedefliyor. Elektrikli ve hibrit teknolojilerinde, birçok üreticiye göre daha fazla menzil ve ağırlık taşıma kapasitesi sunan Karsan, ABD posta ihalesinde ise Morgon Olson ortaklığı ile yer alıyor. Tek Türk firması olarak Karsan’ın yer aldığı ihalede AM General, Mahindra, Oshkosh, Utilimaster ve VT Hackney yer alırken, ihale toplam bedeli ise 6,3 milyar dolar olarak dikkat çekiyor. Kıraça Holding bünyesindeki Karsan, Alman otomotiv devi BMW ile anlaşma yapmış ve yeni geliştirdiği elektrikli araçlarda Alman üreticinin batarya ve motor ünitelerini kullanmaya başlamıştı. Anlaşma kapsamında ‘Jest Electric’ adıyla üretilen minibüs, Madrid Belediyesinin ihalesinde finale kalmış, testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzil ve 18 saatlik çalışma süresiyle dikkat çekmişti.