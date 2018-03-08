Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte dünyanın en hızlı 5 arabası, hız severlerin en çok merak ettiği konulardan biri de, dünyanın en iyi araba markaları ve en hızlı arabası kaç basıyor? İşte en hızlı arabalar listesi….

Hennessey Venom GT (434,1 km/h)

Dünyanın en hızlı süper arabaları listesinde ilk sırada. Hız rekorunu elinde tutan otomobil dünyanın en hızlı otomobili.

Fiyatı: 1,2 milyon dolar.





Bugatti Veyron Super Sport (434 km/h)

En çok tutulan araba markaları arasında bu araba hız tutkunları tarafından tercih ediliyor. En hızlı araba listesindeki bu model özel olarak üretildi. Hepsi satıldı.

Fiyatı: 2.2 milyon dolar.





Koenigsegg Agera R (418 km/h)

Dünyanın en hızlı arabalar listesinde üçüncü sırayı Koenigsegg Agera R model araba, kayıtlara göre saatte 418 km/h hız yapsa da, üretici markaya göre bu hız 439 km/h’dır.

Fiyatı: 1,6 milyon dolardır.





RUF 9ff GT9-R (413 km/h)

Ruf, tüm imkanlarını seferber ederek dünyanın en hızlı arabalarından birini üretmiştir. Üretim fabrikası Porsche.

Fiyatı: 700 bin dolar.

SSC Ultimate Aero (412 km/h)

Bu araba 2007 yılında Bugatti Veyron’u geçti ve 2010 yılına kadar dünyanın en hızlı arabası olarak bilinmekteydi. Şık tasarımıyla göz kamaştıran otomobil, günümüzde de birçok hız tutkunu tarafından tercih ediliyor.

Fiyatı: 650 bin dolar.