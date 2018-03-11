Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıntıları netleşmeye başlayan ve CEO atama aşamasına gelinen 'Türkiye'nin Otomobili' projesine Borusan da destek vermek istiyor. Sanayide özellikle de otomotivde devrim oluşturacak bir malzeme olarak görülen kompozite odaklanan Borusan ArGe, 1.5 yıldır çalıştığı ve patentini aldığı kritik 6 ürünün yerli otomobilde kullanılması için görüşmelere başlayacak.

REKABETTE FARK OLUŞTURUR

Bu karbon fiber kompozitlerin metalden 5 kat hafif olmasına rağmen araç güvenliğini katladığını anlatan Borusan ArGe Genel Müdürü Dr. Murat Yıldırım, "Yerli ve milli olmak her alanda çok önemli. Kompozitin yerli otomobilde olmasını istiyoruz. Projeye özellikle rekabette ciddi katkı sağlar, fark oluşturur. Bu konuda TÜBİTAK'la görüşeceğiz, babayiğitlerle işbirliği yapabiliriz" dedi. Borusan ArGe, Paris'te 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen JEC World 2018'de kompozit malzemeden geliştirdiği 6 ürününü tanıttı.

2 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bu kapsamda sohbet ettiğimiz Yıldırım, "Borusan ArGe, Kasım 2015'te kuruldu. Küresel oyuncu olma hedefiyle yola çıktık. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme harıl harıl çalıştığımız alanlar" dedi. Artık malzemede de bir devrim yaşandığını vurgulayan Yıldırım, "Daha az yakıt ve daha az karbondioksit salınımı için her şey hafiflemek zorunda" ifadelerini kullandı. Kompozitin dünyada otomotivde 2 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını belirten Yıldırım'a göre, bu büyüklüğün 2022'de 4.3 milyar dolara, 2030'da 40 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

YÜKSEK GÜVENLİK

Kompozit mevcut ürünlere göre 5 kat daha hafif ve dayanımı iki kat daha fazla. Yıldırım, malzemenin güvenliğine ilişkin, "Çarpışma kutusu ürünü bir kaza anında yüzde 50 daha fazla koruma sağlayabiliyor" dedi. Patenti alınan 6 ürün ise şöyle: Denge çubuğu, B-sütunu, çarpışma kutusu, tampon demiri, şaft ve yaprak yay.

200 MİLYON $ YATIRIMA ULAŞACAK

Şu ana kadar 40 milyon dolar yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: "2021 sonuna kadar yatırımlarımız 200 milyon dolara çıkacak. Ciddi teşvikler var. 4 Ar-Ge merkezimiz bulunuyor, bu yıl 6'ya çıkacak. 240 Ar-Ge personelimiz var."