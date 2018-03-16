Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

455 milyon avroluk satın alma anlaşması kapsamında hisse sahiplik oranı yüzde 80 Otokoç, yüzde 20 ise Avis Budget şeklinde gerçekleşti. Satın alma ile birlikten Otokoç’un Türkiye dâhil 9 ülkede 80 binlik araç filosuna ulaştığını belirten Otokoç Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Çimen “Avis Budget Group ile yaptığımız yatırım ortaklığı, uluslararası büyüme stratejimizi destekleyen adımlardan biri oldu” diye konuştu. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir ise Türkiye’de 1928 yılında otomotiv sektörünün temellerini Otokoç’un attığını vurgulayarak “Yurt dışında büyüme stratejimiz kapsamında son yıllarda hızlı bir büyüme dönemi geçirdik. Son sekiz yılda her yıl yeni bir ülkede faaliyet göstermeye başladık. Günlük araç kiralama sektöründe sağlıklı büyümesini sürdüren, uzun dönem araç kiralama pazarında da ülke ekonomisinin tekrar canlanmasıyla yükselişe geçmeye başlayan Yunanistan da sekizinci ülke yatırımımız oldu. Olympic şirketinin kaliteli ve donanımlı insan kaynağı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi bulunuyor. Bu yatırım ile birbirimize katacağımız önemli değerler ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Otokoç olarak, bundan sonraki yıllarda da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.