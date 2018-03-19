Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Yamaha Motor Avrupa’dan üst düzey yöneticiler, sektör temsilcileri ve marka iş ortakları katıldı. Cansever açılış kurdelesini ‘2018 bizim için yenilenme yılı, genel merkez açılışımızda bu yeniliklerden birisi. Yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi geliştirerek büyüyoruz. Sıradaki en büyük hedefimiz Yamaha müşterilerine sunduğumuz kusursuz hizmeti daha da geliştirmek” diyerek kesti.