Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Genel Kurulu'nuna katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Özlü, hükümetin ve bakanlığın üretim ve yatırım teşvikleriyle sanayiyi desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Otomotiv sanayi ihracatının artırılmasını ve iki katına çıkarılmasını arzu ettiklerini belirten Özlü, bakanlığın bu konuda çalışacağını ve OSD'den görüş beklediklerini dile getirdi.

Özlü şu ifadeleri kullandı:

"OSD'den buna yönelik görüşler bekliyoruz; arazi mi, üretim yerimi, ilave teşvik mi bekliyorsunuz, biz bunu çalışacağız"

"Yerli otomobilde CEO bu ay atanacak"



Yerli otomobil ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özlü, yerli otomobil projesinde teknik mali analiz çalışmasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Özlü, projede CEO'yu bu ay içinde atamayı düşündüklerini söyledi.





OSD'de başkan değişti



Öte yandan otomotiv sanayinin çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği’nde bayrak değişimi yaşandı. 2010 yılından bugüne OSD Başkanı olan Kudret Önen, görevi Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’e devretti.