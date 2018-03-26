Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarz severlere: Otomotivin en renkli simalarından Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile otomobil ve moda severlere sürpriz yaptı. Primavera ve Acquamarina ismi verilen ve özel renklerle kombine edilen 500’ler tasarımdaki hususi detaylarıyla çok dikkat çekiyor. Mayıs ayında ülkemizde satışa sunulacak Fiat 500, geçtiğimiz sene 60’ıncı yaş gününü kutlamıştı.



Güç severlere: Jeep, tarihinin en güçlü ve en hızlı SUV modeliyle adeta gövde gösterisi yapıyor. 0’dan 100’e 3,7 saniyede tırmanan Supercharger beslemeli, 6,2 litre hacimli, V8 motorla donatılan, 700 HP’lik Jeep Grand Cherokee Trackhawk, ülkemiz yollarına sonbahar aylarında çıkacak.