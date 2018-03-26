Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa genelinde sipariş adedi 19.000’i aşan ve 13 bin adet araç henüz yetkili satıcılara ulaşmadan, siparişler üzerinden satılan LEAF, böylece 12 dakikada bir satış ortalamasıyla, Avrupa'nın en hızlı satılan elektrikli aracı pozisyonunda.