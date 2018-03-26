Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AR-GE Proje Pazarı’nda birinciliğe zeytin çekirdeğinden doğada kaybolan ve antimikrobiyal biyoplastik granül üreten projesiyle Duygu Yılmaz ve ekibi layık görüldü. Komponent Tasarım Yarışması’nda ise birinciler; araçlardaki aerodinamik kayıpları azaltan projesiyle Emre Akgül ve Emre Uygun ile karbon emisyonunu düşüren projesiyle Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Özgür Ertunç ve ekibi oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Önümüzdeki günlerde Türkiye, elektrikli araçların kullanacağı batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak” dedi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu ise “2030’da araçların yüzde 30’u sürücüsüz olacak. Yeni ekosistemde bağlı araçlar, iletişim, büyük veri çok önemli. Türk otomotiv endüstrisi bu dönüşümün bir parçası olmalı” diye konuştu.