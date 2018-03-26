Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobille ilgili konuşan Özlü, yatırım miktarı ve oluşturulacak istihdamın bir buçuk yıl içerisinde netleşeceğini anlatarak, çalıştaya katılan otomotiv sanayicilerini Filyos Endüstri Bölgesi’nde yatırım yapmaya çağırdı. İSO Başkanı Bahçıvan ara malı ithalatında da otomotivin önde gelen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek “Cari açığı azaltmak ve sanayide daha fazla katma değer üretmek için ara malı ithalatının azaltılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de “Bu çalıştayın 2 temel amacı var. Birinci amaç otomobil sanayisi Türkiye’nin göz bebeğidir. Görüyoruz ki otomotiv sektöründe dünya çok büyük bir değişimin içinde. Bu çalıştay ile sektörü daha da nasıl ileriye taşımayı hedefliyoruz. Türkiye artık üretim yanlısı kapsayıcı bir büyümeyi ele alacak. Yerli otomobil çalışması ciddi bir çalışmadır ve küresel anlamda da karşılığını alacaktır. İkinci amaç ise, ara malı ithalatının azaltılmasıdır. Türkiye’nin gereksiz ara malı ithalatına son vermesi oldukça önem taşıyor” dedi.