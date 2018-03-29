Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa7nın 5'inci büyük binek otomobil pazarına sahip Türkiye'de otomotiv pazarının önemine dikkat çeken Bora Koçak, üzerinde Avrupa'nın 3-4 katı vergi bulunan otomobilde geçen yıl 1 milyon civarında satış gerçekleştiğini, bunun da pazarın dinamizmini gösterdiğini ifade etti. Bu sebeple Türkiye'de otomobil işi yapmanın son derece doğru olduğunu, yerli otomobilin elektrikli olması konusunda çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Takvimde herhangi bir sapma olmadığını ifade eden Koçak, "Otomobil yüzde 100 elektrikli olacak. Bir platform üzerinden 3 farklı otomobil yaklaşık 1-1,5 yıllık aralıklarla piyasaya sunuluyor olacak. Takvimde sapma yok. 2019 prototip, 2022 yılında da ilk üretim hedefimiz. Teknoloji olanakları, şirket oluşumu ve yönetici kadrosunun seçimi aşamasındayız." dedi.