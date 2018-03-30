Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamada, ikinci el binek veya ticari araç satışlarında yanlış KDV oranlarının hesaplandığı görülmekteydi. TBMM’ye giden tasarı kabul edildi. 2.el oto alım satımında kdv oranı uygulamasına son verildi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ile ikinci el araç satışında "KDV sorunu"nun çözüleceğini ve esnafın mağduriyetinin son bulacağını belirtmişti.

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarıyla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Bu tasarı ile ikinci el araç satışında kar yerine toplam fiyat üzerinden KDV ödeyen esnafın mağduriyeti son bulacak.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM sevk edilen “KDV Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın içeriğiyle ilgili yaptığı açıklamada, ikinci el araç veya taşınmaz ticareti yapanların, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde KDV matrahının, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlendiğini bildirdi.

İkinci el araç ticaretindeki KDV İadesi hesaba katılacak

Tasarıyla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son veriliyor. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.