Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL

Skoda’nın Avrupa Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alain Favey geçtiğimiz hafta Türkiye’yi ziyaret etti. Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce ve Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ve diğer yöneticilerle bir araya gelerek otomotiv sektörünü ve Türkiye pazarını değerlendirdi. Favey, Skoda’daki yatırım planlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Talebe yetişemedik

Favey, 2017'de Skoda'nın 1,2 milyon ile globalde satış rekoru kırdığını hatırlatarak “Son yıllarda büyük değişim geçiren Skoda'ya talep çok arttı. Üretim yeterli olsaydı 1,4 milyon satardık. Dolayısıyla yeni yatırım planlarımız gündemde. Öncelik mevcut fabrikadaki vardiya sayısını artırmak. Ardından grubumuzun diğer fabrikalarında ki boş kapasiteleri gözden geçiriyoruz. Almanya’da ki Volkswagen fabrikası bunlardan biri, Cenevre'de açıklanan 2 milyon hedefimize ulaşmak için uzun vadede yeni fabrika yatırımı kaçınılmaz. Yeni fabrika kararı alınırsa Türkiye’de değerlendirme listesinde” ifadelerini kıllandı.

25 Türk tedarikçi ile çalışıyoruz

Favey söyle devam etti: Türkiye’nin otomotiv konusunda ki başarıları ortada ve araç üretimi konusundaki kapasitesi ve tecrübesinin farkındayız. Şu anki mevcut durumda Türkiye’den 25 tedarikçi ile çalışıyoruz ve yıllık yaklaşık 100 milyon avro hacminde tedarik sağlıyoruz.

Bayrağı daha ileri taşıyacağız

Toplantıda 29 yıldır Skoda’nın temsilciliğini gerçekleştirdiklerinin hatırlatan Yüce Auto Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce “Bu uzun birliktelikten karşılıklı olarak memnunuz. 8 yıl önce göreve başladığımda, 6 binler civarında satışlar elde ediyorduk ve bazı değişikliklere ihtiyacımız vardı. Bugün ise satış ve hizmet kalitesi anlamında markayı hak ettiği yere taşımaya devam ediyoruz. Fabrika, yetkili satıcı, ortağımız ve çalışanlarımız olarak çok iyi ilişkilerimiz var ve başarının anahtarının bu yakın ilişki olduğunu düşünüyorum. Tolga Şenyücel’in de bu noktada önemli başarılar var. Şimdi markamızın bayrağını, uzun yıllara dayanan tecrübelere sahip Zafer Başar’ın daha da ileriye taşıyacağına inancım tam“ dedi.

Hedefimiz mutlu müşteri

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar açıklamalarında, Skoda olarak ilk 2 aya iyi başladıklarını ve beklentilerin üzerinde talep edilen bir markaya dönüştüklerini söyledi. “Bu talebi istikrarlı bir hâle getirmek için çalışacağız” diyen Başar şöyle devam etti: Önceliğimiz tamamıyla müşteri. Müşteriden bayiye, bayiden markaya, markadan da globale giden süreçleri doğru aktaran bir köprü kuracağız. Hedefimiz gerçek bir “müşteri devrimi”... Mesela günlük hayatın içinde özellikle kadın Skoda müşterilerinin hayatını kolaylaştıracağız. Ayrıca diğer markalardan farklı birtakım çözümler üzerinde de çalışıyoruz.

Adım adım zirveye

Skoda, rekor satışla başladığı 2018’in ilk 2 ayında en çok tercih edilen 5 marka arasında yerini aldı. Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Bu yılın ilk aylarındaki satış başarısı ekonomik göstergeler doğrultusunda yıl geneline yayılabilir. Dalgalı kurun ve etkilerinin tekrar belli bir seviyeye oturacağına inanıyoruz. Skoda’nın genç ürün gamı, imajımıza ve satışlarımıza olumlu katkı sağlıyor, yıllık hedefimiz 30 bin fakat 35 bin seviyesinde kapatmak için çalışacağız’ dedi.

Elektrikli 2020’de

2010 yılında Yeti ile SUV pazarına giren şirket, ardından Kodiaq ve Karoq ile yoluna devam ediyor 2019'da yeni bir crossover ile suv segmentinde bütün ürün gamını tamamlayacak olan Skoda, ilk elektrikli modelini 2020'nin başında pazara sunacak. Planlara göre 2019'da ise Octavia ve Superb modellerinde hibrit atağı olacak.