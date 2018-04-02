Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisiklet tutkunları, İstanbul'da buluştu. Türkiye’nin ilk bisiklet fuarı Unibike Expo 2018, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezinde dört gün boyunca bisiklet severleri ağırladı. Yerli ve yabancı onlarca firmanın katıldığı fuarda, bazı bisikletler tasarım, özellik ve fiyatlarıyla göz doldurdu. Ürünler arasında profesyonellerin ihtiyacına cevap veren de vardı, amatörlere hitap eden de. Bisikletlerin fiyatı 300 liradan başlayıp, 65 bin liraya kadar çıkıyor. Fuar, özellikle çocukların büyük ilgisini çekti. Sektörün önde gelen markaları, ilk defa bu çapta bir etkinlikte buluştu.