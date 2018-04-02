Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Brisa, son 5 yılda net satış gelirlerini yurt içinde %46, yurt dışında %81 büyüttü. 2017 yıl sonu finansal sonuçlarında şirketin toplam satış gelirleri 2.294 milyar TL’ye ulaşırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 büyüdü. 2017’de 184 milyon dolar ile ihracatta rekoru kıran şirketin 2018 hedefi, 200 milyon doların üstüne çıkmak. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, 43 yıldır İzmit’te üretim yaptıklarını hatırlatarak “Bu yıl yeni Aksaray fabrikamızla büyümeye devam ediyoruz. Brisa Türk mühendisleri ile imalat sektörünün göz bebeği durumunda. Şimdi bu Türk mühendislerle patlasa dahi yola devam eden nano lastikler geliştiriyoruz. İzmit’te 2017 yılı içinde başka hiçbir üreticide olmayan 17 milyon dolar büyüklüğünde özel karışım teknolojisi yatırımı gerçekleştirdik” dedi.