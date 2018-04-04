Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uber, ülkemizde yasadışı taşımacılık yaptığı gerekçesiyle taksici esnafından çok büyük tepkiler çekmeye devam ediyor. Uber uygulamasına karşı 1500 taksici, yeni kurdukları ‘@taksi’ uygulaması ile Uber’in sunduğu tüm hizmetleri daha kaliteli ve yasal çerçevede verme iddiası ile bir araya geldi. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği’nin de desteklediği uygulama ile müşterilere VİP Araç, Kredi Kartı ile ödeme, panik butonu ve taksi rezervasyonu gibi imkanlar sunulacak.

Uber’le rekabet için oyunu kuralına göre oynamaya karar verdiklerini açıklayan @TAKSİ Genel Müdürü Birtan Pabuçcu “Amacımız Taksicilik sektöründe kaliteyi artırmak ve çağın gereklerine ayak uydurmak. Elde edilen gelirin bir kısmı ile taksicilere eğitim vermek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Uber’le kırıp dökerek değil kalite ve yasal yollarla mücadele edeceğiz” dedi.

Müşterilerin yasal taksiler yerine neden Uber’i tercih ettiğiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarını aktaran Genel Müdür Birtan Pabuçcu, “Yaptığımız araştırmada, fiyattan çok hizmet kalitesi öne çıkıyor. Biz de vatandaşa konfor ve iyi hizmet sunacağız. Uygulamdan elde edilen gelirin bir kısmıyla derneğimizin de öncülüğünde diksiyon, öfke kontrolü, müşteri ağırlama gibi farklı alanlarda eğitimler düzenleyeceğiz. İsteyene XL denen geniş hacimli taksi isteyene VİP araç hizmeti vereceğiz. Düşük komisyon oranları sayesinde hem taksiciye hem de yolcuya kazandıracağız” diye konuştu.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman da dernek olarak uygulamaya tam destek verdiklerini belirterek, “Uber’e karşı derneğigerekli yasal başvuruları yaptık ve davamız devam ediyor. İnşallah gasp edilen hakkımızı yasal zeminlerde geri alacağız. Yasal mücadelemiz devam ederken şiddeti asla tasvip etmiyoruz. Yaşanan münferit olaylar ile sektörümüzün genelini töhmet altında bırakmak doğru değil. Fakat taksici esnafı bir taraftan hakkını ararken diğer taraftan da çağın gerektirdiği şartlara göre kendini yenilemesi gerekir” dedi.

@Taksi uygulaması nedir?

Akıllı telefonlara ücretsiz indirilen @Taksi uygulamasına üyelik oluşturup 7 gün / 24 saat taksi çağırmak mümkün. Uygulama kullanıcıları VİP, XL ve Normal Taksi çağırabiliyor. Kullanıcılar taksi seyahatlerini uygulama üzerinden kolayca yöneterek, taksi şoförünün haritadan gelişini anlık takip edebiliyor. Sürücüye puan vererek değerlendirebilme imkânı olduğu gibi daha önceki yolculuklar da görülebiliyor. Ayrıca taksi randevu sistemi ile yolculuk için önceden yer ayırtılabiliyor. Gidilecek yerin ücretinin önceden hesaplanabilmesi, adresin uygulamadan işaretlenerek taksi şoförüne adres tarifine gerek kalmadan seyahatin gerçekleştirilmesi mümkün. BKM Express, kredi kartı, Banka kartı veya Nakit olarak taksi ücreti ödemesinin gerçekleştirilmesi ile yolculuk tamamlanıyor. Bir nevi durak otomasyon sistemi de olan uygulama kapsamında taksi durakları kendi bünyelerinde bulunan taksileri sisteme ekleyerek yönetebiliyor. Taksi yolcuları veya müşteriler uygulamayı ücretsiz olarak yükleyebilir.