Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Otonom, elektrikli, internet bağlantılı ve paylaşımlı araçlar artık çok uzağımızda değil. Artık dönüşü olmayan bir yola giren milli otomobil için kurulan konsorsiyumun vizyonu da bunun iyi bir göstergesi. Bizler de OSS olarak süreci yakından takip ediyoruz. Yerli otomobil projesinde elbette satış sonrası ürün ve hizmet süreçleri de önemli. Gerek yerli sermaye ağırlıklı üye yapımız, gerekse Türkiye’nin her noktasına ulaşan dağıtım ağımızla ve gücümüzle bu projeye her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.