Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araçta 0,9 Turbo 90 bg benzinli manuel ve Easy-R otomatik seçeneklerine 1,5 dCi 90 bg dizel manuel ve Easy-R otomatik versiyonları eşlik ediyor. Özel renk seçeneği ve detay tasarım unsurları bulunan araçta iç mekânda ise zıt renk dikişle süslenmiş döşemeler, parlak krom dokunuşlar gibi farklar bulunuyor. Sandero Stepway Style’ın etiketi ise 66.500 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.