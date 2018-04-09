Hızla gelişen hafif ticari araç pazarındaki önemli bir boşluğu dolduracak olan Mobil Delvac'ın ürün yelpazesi, motor ömrünün uzamasına yardımcı olurken, şehir içi zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı aşınmalara karşı koruma sağlıyor.
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Hızla gelişen hafif ticari araç pazarındaki önemli bir boşluğu dolduracak olan Mobil Delvac'ın ürün yelpazesi, motor ömrünün uzamasına yardımcı olurken, şehir içi zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı aşınmalara karşı koruma sağlıyor.
Etiketler : otomobil yağ,