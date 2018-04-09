Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hızla gelişen hafif ticari araç pazarındaki önemli bir boşluğu dolduracak olan Mobil Delvac'ın ürün yelpazesi, motor ömrünün uzamasına yardımcı olurken, şehir içi zorlu sürüş ve ağır çalışma şartlarına bağlı aşınmalara karşı koruma sağlıyor.