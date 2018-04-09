Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul



Türkiye’de otomobil kullanıcılarının alışkanlıklarını ve araçlarıyla olan ilişkisini değiştirecek yeni teknoloji FIAT tarafından tanıtıldı. Artık akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla otomobile bağlanıp bir çok özelliğe kolayca erişmek mümkün. ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ uygulaması sayesinde uzaktan otomobilin kapı ve bagaj kilitlerini açma-kapama, lastik basınçlarını, yakıt ve akü durumunu takip etme, geçmiş servis işlemlerini görme ve online servis randevusu alabilme, aracın park konumunu ve sürüş detaylarını inceleme, hız ve mesafe limiti belirleyerek bildirim alabilme, acil yol yardım ile ambulans hizmeti alabilme gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunabilecek.



SIM kartlı bir cihazla

Konuyla ilgili açıklama yapan FIAT İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, otomobile takılan bir cihaz ve SIM Kart ile sistemin aktif hâle geldiğini belirterek şunları söyledi: Müşterilerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve tüm servis süreçleri bizim için çok önemli. FIAT Yol Arkadaşım bu anlayışın bir ürünü. Bir yıldır üzerinde çalıştığımız projemizden ilk etapta tüm Egea model ailesi araç sahipleri faydalanabilecek. Haziran ayı itibarıyla Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Sunduğumuz bu teknolojiyle Türkiye’de kendi sınıfında bir ilki gerçekleştirmenin ve geniş kitlelere bu hizmeti sunabilmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda hafif ticari ürünlerimizde sunacağımız connect hizmeti ile bu sınıfta ilk ve tek olacağız. Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 590 TL fiyatla satışa sunuyoruz. Üyeliğin uzatılması yıllık 100 Tl’lik ilave bedel ile mümkün olacak.” dedi. Dünyada otomotiv teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler yakından takip ettiklerini belirten Aytaç, bu sistemin altyapı yönetimi ve ürün geliştirmesinin TOFAŞ AR-GE ekibi öncülüğünde ortaya çıktığını, yazılımda ise Comodif firmasından destek alındığını söyledi.



İç pazarda satış 120 bin

Fiat’ın 2017 yılı sonuçları ve 2018 hedeflerini de paylaşan Altan Aytaç, geçen sene binek otomobil tarafında 60 bin adet, ticari araç tarafında ise yine 60 bin adetlik satış gerçekleştirdiklerini belirterek “Toplamda 120 bin adetle bir önceki seneye göre önemli ölçüde büyüdük. Geçtiğimiz yılı 29 ilde lider marka olarak kapattık, TÜİK tarafından yayınlanan, 2018 Şubat ayı sonu rakamlarına göre de yılın ilk iki aynında en çok il liderliği elde eden marka olduğumuzu görüyoruz” diye konuştu. Türkiye otomotiv pazarının, 2018’in ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,47 oranında büyüdüğünü belirten Aytaç; Fiat olarak bu zaman diliminde 18 bin adet seviyesinde satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu uygulamayla neler yapılıyor:

Sistem 2007 model ve sonrası FIAT marka araçlarda kullanılabiliyor. Apple Store, Google Play Store’den uygulamayı indirmek yeterli. Gerekirse yolarkadasim.fiat.com.tr adresinden de ulaşılıyor. Serviste montajı yapılacak bir cihaz ve SIM kart vasıtasıyla uygulamanın "connect" fonksiyonları aktif hâle geliyor. Böylece yakıt/menzil, akü, lastik basınç, park konumu, araç çekilme, servis işlem geçmişi, online randevu, uzaktan kapı ve bagaj kilitleme-açma, vale veya ebeveyn modu olarak adlandırılan, hız ve mesafe limiti ile aracın bu sınırları geçip geçmediği kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla aracın çekilmesi, çalınması veya istem dışı kullanılması durumlarında da ekstra bir güvenlik önlemi sağlıyor. Sistem seyahat detaylarının yanı sıra acil yol yardım ve ambulans hizmeti de beraberinde sunuyor.