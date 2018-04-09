Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Megane Sedan, 9 bin 98 satış adedi ile Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli oldu. Symbol, Clio HB, Clio ST ve Captur modelleri ise kendi segmentlerindeki liderlik konumunu koruyor. Dacia markası, toplam pazarda elde ettiği 4,2 pay ile marka sıralamasında 7. sırada yer alırken Duster ve Lodgy modelleri kendi segmentlerinde lider konumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault Grubu markaları ile yılın ilk çeyreğinde 29 bin 268 satış kaydederek toplam pazardan 18,5 pay elde ettik. Renault olarak 2017 yılında elde ettiğimiz toplam pazar liderliğini, ilk çeyrekte de korumanın gururunu yaşıyoruz. Megane Sedan’ın Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili unvanını yeniden elde etmesinden de ayrıca mutluluk duyuyoruz. Yeni Duster ve diğer modelleri ile Dacia, marka sıralamasında yükselmeye bu yıl da devam edecek” şeklinde konuştu.