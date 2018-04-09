Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program öncelikli olarak KOBİ’lere, avukat, doktor, eczacı gibi vergi levhalı gerçek kişilere ve kurumsal müşterilere Hyundai markası güvencesiyle operasyonel kiralama imkanı sağlanacak. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2018’in ilk çeyreğinde binek otomobil pazarında yüzde 7,7’lik pay ile üçüncü sıradayız. Bu ortaklıkla tüm binek araçlarımızda operasyonel kiralama imkanını sunacağız. Çözüm ortağımız LeasePlan’e bize sağladıkları tüm imkanlar için teşekkür ediyoruz” dedi.