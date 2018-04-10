Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik

Yıllardan beri süregelen ikonik Vespa tasarımını, yenilikçi detaylarla harmanlayan Vespa Elettrica, modele özgü gövde rengi ve mavi renk detaylarıyla ön plana çıkacak. 4.3 inç boyutundaki TFT gösterge tablosuyla dikkat çekecek olan Vespa Elettrica, tamamen elektrikli olan motoru hem çevreci, hem sessiz ve ekonomik bir ulaşım deneyimi sunacak. Ayrıca yenilikçi Vespa Multimedya Platformu sayesinde motosikletle ilgili birçok veriye akıllı telefonlar üzerinden de erişim sağlamak mümkün.

Tek şarjda 200 km

Anlık 4 kWs, sürekli olarak 2 kWs güç ve 200 Nm tork üreten Vespa Elettrica, performans anlamında geleneksel içten yanmalı motora sahip motosikletleri de aratmayacak. Sadece 4 saatte tamamen şarj olabilen Elettrica, tek şarjda 100 km yol kat edebiliyor. Yıl sonunda öncelikle Avrupa yollarıyla buluşacak olan elektrikli Vespa’nın hibrit kardeşi Elettrica X ise 200 km menzil vaat ediyor.