Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Özlü; "Türkiye'nin Otomobili'nin, 5 modelle piyasaya girmesi ve üretim maliyetlerini düşürmek açısından 3 modelin aynı şasi üzerinde olması planlanıyor. Mesela bir sedan olacak, bir spor kullanım modeli SUV cinsi olacak, bir genel maksat aracı olacak. Araçlar, B ve C segmentinde üretilecek. Türkiye'nin Otomobili, elektrikli olacak" şeklinde konuşmuştu.

CEO belli oldu mu?



Özlü, yerli oto projesinde teknik-mali analiz, şirketleşme ve CEO atanması konusuna yoğunlaştıklarını belirterek; “Bu aşamaların ardından tasarım, üretim, logo ve marka belirlenmesi çalışmalarına yoğunlaşacağız" açıklamasını yaptı. Dün kulislerde dolaşan dedikodulara göre yerli otomobil girişiminin CEO koltuğuna gelecek isim olarak Gürcan Karakaş konuşulmaya başlandı. 1990 yılından bu yana dünyanın en büyük otomotiv tedarik ve teknoloji şirketi Bosch’ta görev yapan, 2007 yılından beri de Bosch Almanya’da grubun kıdemli başkan yardımcılığı görevini yürüten Karakaş’ın isim en kuvvetli aday olarak görülüyor. Projenin koordinasyonunu yürüten Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticileri şimdilik ismi doğrulamasa da “en güçlü isim” olarak tanımlanan Gürcan Karakaş Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra Aselsan’da göreve başlamıştı. 1990 yılında Bosch firmasında çalışmaya başlayan Karakaş, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt tarafından Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti. 53 yaşındaki Karakaş’ın Bosch Grubu içinde şirketin üçüncü kademe yöneticileri arasına yükselen ilk yabancı kökenli kişi olduğu da belirtilmişti.