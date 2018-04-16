Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1965’te Frankfurt Otomobil fuarında yüzünü gösteren ve gördüğü yoğun ilgi sonrası üç yıl içinde seri üretime geçirilen araç, “Sadece uçmak daha iyi…” sloganı ile reklamlarda yer almıştı. Opel GT, seri üretime iki farklı motor seçeneği sunuyordu; Kadett’ten gelen 1,1 litre 60 hp ve Rekord’tan gelen 1,9 litre 90 hp… 1971’de, şirketin kurucusunun torunu Dr. Georg Von Opel GT’yi elektrikli otomobile çevirip 189 km/h hıza ulaştı ve birçok dünya rekorunu kırdı. 1972’de dizel motorlu bir GT tasarlayan Opel, Dudenhofen’daki test merkezinde iki dünya rekoru ve 18 uluslararası rekora imza atmıştı.