Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL

Son yıllarda ürettiği çılgın projelerle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Elon Musk, dev bir organizasyonla ‘Tesla Roadster’ modelini tanıtmış, ardından yine dikkat çekici bir etkinlikle uzaya bir konsept modelini göndermişti. 2020 yılında üretilmesi planlanan ve 2,9 saniyede 0’dan 100 km hıza çıkan Roadster, bugüne kadar üretilen tüm spor otomobillere de meydan okumuştu. Uzaya gönderilen konsept ise içindeki cansız modelle günlerce manşetlerden düşmedi.



Uzayda Türklerin parmak izi

Dünyanın önemli otomotiv tedarik üsleri arasında yer alan Türkiye, birçok markaya olduğu gibi Tesla modellerine de üretim yapıyor. Amerikalı şirket ülkemizden, amortisör, kaporta bağlantı parçaları, korna, vida-conta ve kablo gibi parçalar tedarik ediyor. Uzay yolculuğuna çıkan ikonik araçta Bursa’da üretim yapan Maysan Mando’nun parçaları yer alıyor. Şirket Genel Müdürü Anıl Yücetürk, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada "Tesla'nın geliştirdiği tüm modeller ve otonom araçlarında en önemli tedarikçileri arasındayız. Uzaya gönderilen aracın 4 amortisöründe de bizim parçalarımız var. Grubumuzun Türkiye dâhil 24 ayrı noktada üretim fabrikası bulunuyor. Mars yolcuğundaki araçta kullanılacak parçaları 24 ayrı fabrikamıza bölüştürdük. Bunlar en son Amerika’daki tesislerimize gönderildi, orada birleştirildi ve araca monte edildi. Türkiye’de Maysan Mando olarak uzaydaki aracın amortisöründe yer alan en önemli parçayı, yani amortisör milini ürettik" dedi.



Türkiye’de alanında tek

1969 yılında Maysan adıyla Türkiye’de amortisör üretimine başlayan şirket, 1997 yılında Güney Koreli dünya devi Mando Corporation ile yüzde 50 ortaklık anlaşması imzalamış ve Maysan Mando adını almıştı. 70'den fazla ülkeye ihracat yapan Maysan Mando, TOFAŞ, Ford Otosan, Renault, Hyundai gibi dünya devi otomotiv firmalarının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde yer alan tüm yerli askerî araçların amortisörlerini de üretiyor.

Sıradaki parça elektrikli direksiyon

Son olarak 120 milyon dolar yatırımla Türkiye’de elektrikli direksiyon üretimine başlayacak olan Maysan Mando, bu parçaları tüm dünyaya ihraç edilecek. Projenin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Fabrika ise Gebze’de bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ‘TAYSAD’ ait Organize Sanayi Bölgesi’nde veya Bursa'da yer alacak. Anıl Yücetürk konuyla ilgili gazetemize şunları açıkladı: “Millî otomobil projesinin şuan ki yerlilik oranı yüzde 80, bizim üreteceğimiz elektrikli direksiyon sistemi ve parçalarıyla bu oran yüzde 85’e çıkacak. Türkiye'de kullanılan tüm elektrikli direksiyonlar Çekya ya da Polonya'dan geliyor ve AB bölgesine ihraç edilen tüm araçlarda bu sistem zorunlu. Şimdiden bazı markalarla anlaştık, görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırım miktarımızı 120 milyon dolar ve 350 milyon dolarlık bir cari açığı kapatacağız. Planlarımıza göre ilk sevkiyatımız 2019 sonunda Hyundai Assan'a gerçekleşecek.”